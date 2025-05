Les Rendez-vous aux jardins Jardins de pierres Pierres de jardin – Jardin une figue dans le poirier Girmont-Val-d’Ajol, 7 juin 2025 10:00, Girmont-Val-d'Ajol.

Vosges

Les Rendez-vous aux jardins Jardins de pierres Pierres de jardin Jardin une figue dans le poirier 11 les Envers Girmont-Val-d’Ajol Vosges

Un programme unique a été conçu cette année par l’équipe d’Une Figue dans le Poirier pour fêter cette 22e édition nationale des Rendez-vous aux jardins du Ministère de la Culture, ayant pour thème 2025 « Jardins de pierres Pierres de jardins ».

Samedi 7 juin (10h-12h30 & 14h-17h30)

Atelier DIY (9h-12h30 & 13h30-17h30)| Initiation à la gravure sur pierre avec Félix Pierré

Visite guidée “A table !” (départs à 14h15 & 15h30) | Voyage au pays de la gourmandise de la Rome antique à nos jours par Marjolaine THOUVENOT

Démonstration de sculptures sur béton (10h-12h30 & 14h-17h30) | Lilian DIDIER & Eric POIRION

Atelier DIY (14h-17h)| fabrication de papier de fibres végétales par Maisy MEYER & Olive DIDIER

Atelier DIY “GRRRR” (14h-17h)| fabriquer des galettes de pain cuit sur pierre comme à la Préhistoire par Stéphane MEYER

Dimanche 8 juin ouverture exceptionnelle du temps de midi

Cuisine de plantes sauvages (10h-13h)| par Stéphane MEYER

Visite guidée (10h30-12h) | “La pierre dans l’art des jardins” par Lilian DIDIER

Visite guidée ethnobotanique (14h30-16h) | “A la rencontre de la petite histoire des plantes” par Stéphane MEYER

Démonstration de sculptures sur béton (10h-12h30 & 14h-17h) | Eric POIRION

Démonstration de taille de pierre (10h-17h en continu)| élèves du Lycée Camille Claudel

Démonstration de forge (14h30-17h)| Lilian DIDIER de la Guilde du Graal

Clôture de festival par la performance “Resist by the sound” de Romain HANTZ alias AvecLeCaillouX 17h-17h30

Mes recherches se placent dans le champ des expériences plastiques et sonores, elles se dessines par ma volonté de créer des liens entre ma pratique de la musique, mes expériences dans le travail salarial du travail de la pierre et ma recherche plastique.

Dans mes performances, je revendique le son et la création comme moyen de résistance de la contrainte salariale. Romain HANTZ

Modalités générales des Rendez-vous aux jardins

Ateliers et visites guidées payantes se renseigner

Démonstrations s’acquitter du droit d’entrée classique au jardin

Droit d’entrée au jardin inclus avec les ateliers, visites guidées & la performance

Programme détaillé de l’atelier gravure sur pierre & cuisine de plantes sauvages dans la rubrique « Evénements » sur Facebook ou sur www.unefiguedanslepoirier.frTout public

Jardin une figue dans le poirier 11 les Envers

Girmont-Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est +33 6 10 42 44 92 asso@unefiguedanslepoirier.fr

English :

A unique program has been designed this year by the Une Figue dans le Poirier team to celebrate this 22nd national edition of the Ministry of Culture’s Rendez-vous aux jardins, whose theme for 2025 is « Gardens of stones Stones of gardens ».

Saturday June 7 (10am-12.30pm & 2pm-5.30pm)

DIY workshop (9am-12.30pm & 1.30pm-5.30pm)| Introduction to stone engraving with Félix Pierré

Guided tour « A table ! (departures at 2:15pm & 3:30pm) | Journey to the land of gourmet delights from ancient Rome to the present day by Marjolaine THOUVENOT

Concrete sculpture demonstration (10am-12.30pm & 2pm-5.30pm) | Lilian DIDIER & Eric POIRION

DIY workshop (2pm-5pm)| Maisy MEYER & Olive DIDIER make paper from plant fibers

DIY ?GRRRR? workshop (2pm-5pm): Stéphane MEYER makes stone-baked bread cakes as in prehistoric times

Sunday June 8 ? exceptional lunchtime opening

Wild plant cooking (10am-1pm)| by Stéphane MEYER

Guided tour (10:30am-12pm) | Stone in garden art? by Lilian DIDIER

Ethnobotanical guided tour (2:30-4pm) | « A little plant history » by Stéphane MEYER

Concrete sculpture demonstration (10am-12.30pm & 2pm-5pm) | Eric POIRION

Stone-cutting demonstration (10am-5pm continuous)| Lycée Camille Claudel students

Blacksmithing demonstration (2:30 p.m.-5 p.m.)| Lilian DIDIER from the Guilde du Graal

Festival closing performance ?Resist by the sound? by Romain HANTZ alias AvecLeCaillouX ? 5pm-5:30pm

My research takes place in the field of plastic and sound experiments, and is shaped by my desire to create links between my musical practice, my experience in the wage labor of stone working and my plastic research.

In my performances, I assert sound and creation as a means of resistance to wage labor. Romain HANTZ

General terms and conditions of the Rendez-vous aux jardins

Workshops and guided tours: please ask for details

Demonstrations: garden entrance fee applies

Garden admission included with workshops, guided tours & performance

Detailed program for the stone engraving & wild plant cooking workshop in the « Events » section on Facebook or at www.unefiguedanslepoirier.fr

German :

Ein einzigartiges Programm wurde dieses Jahr vom Team von Une Figue dans le Poirier zusammengestellt, um diese 22. nationale Ausgabe der Rendez-vous aux jardins des Kulturministeriums zu feiern, die 2025 unter dem Motto « Jardins de pierres Pierres de jardins » (Gärten aus Steinen Steine aus Gärten) steht.

Samstag, 7. Juni (10h-12h30 & 14h-17h30)

DIY-Workshop (9h-12h30 & 13h30-17h30)| Einführung in die Steingravur mit Félix Pierré

Geführte Tour ?Zu Tisch! (Abfahrt um 14:15 & 15:30 Uhr) | Reise durch das Land der Leckereien vom antiken Rom bis heute von Marjolaine THOUVENOT

Vorführung von Betonskulpturen (10:00-12:30 & 14:00-17:30) | Lilian DIDIER & Eric POIRION

DIY-Workshop (14h-17h)| Herstellung von Papier aus Pflanzenfasern von Maisy MEYER & Olive DIDIER

DIY-Workshop GRRRR? (14-17 Uhr)| Herstellung von Fladenbrot aus Stein wie in prähistorischen Zeiten von Stéphane MEYER

Sonntag, 8. Juni ? außergewöhnliche Öffnung der Mittagszeit

Kochen mit Wildpflanzen (10-13 Uhr)| von Stéphane MEYER

Geführte Besichtigung (10:30-12 Uhr) | « Der Stein in der Gartenkunst » von Lilian DIDIER

Ethnobotanische Führung (14:30-16:00 Uhr) | « Die kleine Geschichte der Pflanzen » von Stéphane MEYER

Vorführung von Betonskulpturen (10-12.30 Uhr & 14-17 Uhr) | Eric POIRION

Vorführung von Steinmetzarbeiten (10-17 Uhr durchgehend)| Schüler des Lycée Camille Claudel

Vorführung der Schmiedekunst (14.30-17 Uhr)| Lilian DIDIER von der Gralsgilde

Abschluss des Festivals mit der Performance ?Resist by the sound? von Romain HANTZ alias AvecLeCaillouX? 17h-17h30

Meine Forschungen sind im Bereich der plastischen und klanglichen Experimente angesiedelt. Sie zeichnen sich durch meinen Willen aus, Verbindungen zwischen meiner Musikpraxis, meinen Erfahrungen in der Lohnarbeit der Steinbearbeitung und meiner plastischen Forschung zu schaffen.

In meinen Performances beanspruche ich den Klang und die Kreation als Mittel des Widerstands gegen den Lohnzwang. Romain HANTZ

Allgemeine Modalitäten der Rendez-vous aux jardins

Workshops und Führungen: kostenpflichtig, bitte erkundigen Sie sich!

Vorführungen: klassisches Eintrittsgeld für den Garten entrichten

Der Eintritt in den Garten ist in den Workshops, Führungen und der Performance inbegriffen

Detailliertes Programm des Workshops Steingravur & Wildpflanzenküche in der Rubrik « Events » auf Facebook oder www.unefiguedanslepoirier.fr

Italiano :

Quest’anno, il team di Une Figue dans le Poirier ha messo a punto un programma unico per celebrare il 22° Rendez-vous aux jardins nazionale organizzato dal Ministero della Cultura francese con il tema 2025 « Giardini di pietre Pietre di giardini ».

Sabato 7 giugno (10.00-12.30 e 14.00-17.30)

Laboratorio di bricolage (9.00-12.30 e 13.30-17.30)| Introduzione all’incisione su pietra con Félix Pierré

Visita guidata « Un tavolo! (partenze alle 14.15 e alle 15.30) | Viaggio nella terra delle prelibatezze dall’antica Roma ai giorni nostri a cura di Marjolaine THOUVENOT

Dimostrazione di sculture in cemento (10.00-12.30 e 14.00-17.30) | Lilian DIDIER & Eric POIRION

Laboratorio di bricolage (14.00-17.00): Maisy MEYER & Olive DIDIER realizzano carta da fibre vegetali

GRRRR? Laboratorio di bricolage (ore 14.00-17.00)| realizzazione di torte di pane cotte su pietra come nella preistoria a cura di Stéphane MEYER

Domenica 8 giugno: apertura straordinaria a pranzo

Cucina con le piante selvatiche (10.00-13.00)| a cura di Stéphane MEYER

Visita guidata (10.30-12.00) alla pietra nella progettazione dei giardini a cura di Lilian DIDIER

Visita guidata etnobotanica (14.30-16.00) | « Un po’ di storia delle piante » a cura di Stéphane MEYER

Dimostrazione di scultura in calcestruzzo (10.00-12.30 e 14.00-17.00) | Eric POIRION

Dimostrazione di taglio della pietra (10.00-17.00 ininterrottamente) a cura degli studenti del Lycée Camille Claudel

Dimostrazione di fabbro (14.30-17.00)| Lilian DIDIER della Guilde du Graal

Il festival si chiude con la performance « Resistere con il suono » di Romain HANTZ alias AvecLeCaillouX? 17.00-17.30

La mia ricerca si colloca nel campo delle sperimentazioni plastiche e sonore e nasce dal desiderio di creare legami tra la mia pratica musicale, la mia esperienza di lavoro con la pietra e la mia ricerca plastica.

Nelle mie performance, utilizzo il suono e la creazione come mezzo per resistere alla costrizione salariale. Romain HANTZ

Condizioni generali del Rendez-vous aux jardins

Laboratori e visite guidate: chiedete i dettagli

Dimostrazioni: si prega di pagare il normale biglietto d’ingresso al giardino

L’ingresso al giardino è incluso nei laboratori, nelle visite guidate e nelle dimostrazioni

Programma dettagliato del laboratorio di incisione su pietra e di cucina di piante selvatiche nella sezione « Eventi » su Facebook o su www.unefiguedanslepoirier.fr

Espanol :

Este año, el equipo de Une Figue dans le Poirier ha preparado un programa único para celebrar el 22º Rendez-vous aux jardins nacional organizado por el Ministerio de Cultura francés bajo el lema 2025 « Jardines de piedras Piedras de jardines ».

Sábado 7 de junio (10:00-12:30 y 14:00-17:30)

Taller de bricolaje (9h-12h30 & 13h30-17h30)| Introducción al grabado en piedra con Félix Pierré

Visita guiada « ¡Una mesa! (salidas a las 14.15 y 15.30 h) | Viaje al país de los manjares desde la antigua Roma hasta nuestros días de la mano de Marjolaine THOUVENOT

Demostración de esculturas de hormigón (10.00-12.30 h y 14.00-17.30 h) | Lilian DIDIER & Eric POIRION

Taller de bricolaje (14.00-17.00 h): Maisy MEYER y Olive DIDIER fabrican papel a partir de fibras vegetales

Taller de bricolaje GRRRR? (14.00-17.00 h)| elaboración de pasteles de pan de piedra como en la prehistoria por Stéphane MEYER

Domingo 8 de junio apertura excepcional al mediodía

Cocina con plantas silvestres (10h-13h)| por Stéphane MEYER

Visita guiada (10h30-12h00) a la piedra en jardinería por Lilian DIDIER

Visita etnobotánica guiada (14.30-16.00 h) | « Un poco de historia de las plantas » por Stéphane MEYER

Demostración de escultura en hormigón (10.00-12.30 y 14.00-17.00) | Eric POIRION

Demostración de cantería (de 10.00 a 17.00 h. ininterrumpidamente) a cargo de alumnos del Liceo Camille Claudel

Demostración de herrería (14.30-17.00 h) a cargo de Lilian DIDIER, de la Guilde du Graal

El festival se clausura con el espectáculo « Resistir con el sonido » de Romain HANTZ alias AvecLeCaillouX ? 17.00-17.30 h

Mis investigaciones se sitúan en el campo de la experimentación plástica y sonora, y están marcadas por mi deseo de crear vínculos entre mi práctica musical, mi experiencia del trabajo con la piedra y mis investigaciones plásticas.

En mis performances, utilizo el sonido y la creación como medios para resistir a la restricción salarial. Romain HANTZ

Condiciones generales del Rendez-vous aux jardins

Talleres y visitas guiadas: por favor, pregunte por los detalles

Demostraciones: se ruega pagar la entrada estándar al jardín

Entrada al jardín incluida con los talleres, las visitas guiadas y las demostraciones

Programa detallado del taller de grabado en piedra y cocina con plantas silvestres en la sección « Eventos » de Facebook o en www.unefiguedanslepoirier.fr

