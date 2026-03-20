Les Rendez-vous aux jardins La Vue

Du vendredi 5 au dimanche 7 juin 2026. Divers jardins dans le Pays d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

23e édition des Rendez-vous aux jardins. De nombreux professionnels partageront leur passion des jardins et leur savoir-faire. Les cinq sens au jardin la vue est le thème retenu cette année.

Pendant trois jours, du 5 au 7 juin 2026 (La journée du vendredi 5 juin est dédiée aux scolaires.), à l’occasion des Rendez-vous aux jardins, venez découvrir des jardins, ouverts parfois à titre exceptionnel et participer aux animations mises en place ateliers pédagogiques, démonstrations, expositions, promenades musicales, conférences, spectacles, etc. Pendant le week-end, des jardiniers, propriétaires, paysagistes, botanistes ou encore animateurs seront mobilisés pour échanger avec tous les publics. .

Divers jardins dans le Pays d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 16 19 00

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English :

23rd edition of Rendez-vous aux jardins. Numerous professionals will be sharing their passion for gardens and their know-how. The five senses in the garden: sight is this year’s theme.

L’événement Les Rendez-vous aux jardins La Vue Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence