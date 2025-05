Les Rendez-vous aux Jardins: le jardin des Folioles à Prayssac – Prayssac, 13 juin 2025 18:00, Prayssac.

Le jardin des Folioles accueille des animations dans le cadre des Rendez-vous au Jardins, en partenariat avec Juin Jardins.

Vendredi 13 juin à 18h00:

Concert de guitare / chants / lecture de textes par Cécile Cardinot et Olivier Biensa.

Samedi 14 juin de 14h00 à 17h00:

Accueil au jardin, visite, atelier Kokedama. Le jardin est ouvert et en entrée libre le reste du temps. .

Jardin des Folioles

Prayssac 46220 Lot Occitanie contact@juin-jardins.fr

English :

The Folioles garden hosts events as part of the Rendez-vous au Jardins, in partnership with Juin Jardins.

German :

Im Garten der Folioles finden im Rahmen der Rendez-vous au Jardins in Partnerschaft mit Juin Jardins Veranstaltungen statt.

Italiano :

Il giardino Folioles ospita eventi nell’ambito del Rendez-vous au Jardins, in collaborazione con Juin Jardins.

Espanol :

El jardín de Folioles acoge actos en el marco de Rendez-vous au Jardins, en colaboración con Juin Jardins.

L’événement Les Rendez-vous aux Jardins: le jardin des Folioles à Prayssac Prayssac a été mis à jour le 2025-05-21 par OT Cahors Vallée du Lot