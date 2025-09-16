Les rendez-vous Bébés lecteurs Arsac

Les rendez-vous Bébés lecteurs Arsac mardi 16 septembre 2025.

Les rendez-vous Bébés lecteurs

Bibliothèque Municipale Arsac Gironde

Début : 2025-09-16 09:30:00

fin : 2025-09-23 10:30:00

2025-09-16 2025-09-23

Les rendez-vous Bébés lecteurs de la bibliothèque municipale d’Arsac

Chaque séance dure 45 min et comprend un temps de lecture collective et un temps de lecture individuelle libre avec la possibilité d’emprunter des documents.

Il est indispensable de s’inscrire, les groupes sont limités à 12 enfants maximum. Vous pouvez vous inscrire par mail, par téléphone ou directement à la bibliothèque. Merci de préciser le nombre d’enfants et l’horaire choisi (9h30 ou 10h30). Chaque inscription sera confirmée par la bibliothécaire. .

Bibliothèque Municipale Arsac 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 88 86 56

