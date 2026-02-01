Les Rendez-Vous chorégraphiques Cahors

Les Rendez-Vous chorégraphiques

La compagnie A.P.O.U ouvre un cycle de rendez-vous chorégraphiques en partenariat avec la MJC de Cahors.

"L’idée entrer dans l’univers d’un·e danseur·euse-chorégraphe au cœur de son processus de création." Ces rendez-vous sont l’occasion pour un·e artiste de tester un travail en cours. Il peut s’agir des prémices d’une création, d’un extrait ou de la totalité d’une pièce en cours d’élaboration. Ils permettent ainsi de se confronter à un public mixte, composé d’amateur·ice·s de danse comme de curieux·ses très éloigné de la danse. La mise en place de ce cycle est née de l’envie de mettre en lumière la création émergente en danse, ainsi que la diversité des univers, des esthétiques, des techniques et des écritures de la danse contemporaine. Sur place, il y aura de quoi boire et grignoter. Pour soutenir l’artiste, une participation à prix libre sera demandée. Ces temps mêlent processus de création, expérimentation en direct et échanges autour d’une œuvre en cours d’élaboration.

26 Place Claude Rousseau Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 22 62 62 contact@mjc-cahors.fr

The A.P.O.U company is opening a cycle of choreographic meetings in partnership with the MJC de Cahors.

"The idea: to enter the world of a dancer-choreographer at the heart of his or her creative process." These meetings are an opportunity for an artist to test a work in progress

