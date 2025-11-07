LES RENDEZ-VOUS COMEDY CLUB DU DESTINO – LE DESTINO Macon

LES RENDEZ-VOUS COMEDY CLUB DU DESTINO Début : 2025-11-07 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour la première fois à Mâcon, participez aux nouveaux « Rendez-vous Comedy Club du Destino»Ouverte en novembre dernier, votre nouvelle salle intimiste et feutrée du Destino vous fera vivre l’atmosphère unique des meilleurs Comedy Clubs. Une soirée au cours de laquelle vous découvrirez cinq artistes confirmé.e.s, cinq univers d’humour qui se succèderont sur scène dans un moment convivial où le rire et la bonne humeur sont garantis. De l’humour décalé, du jeu de rôle, de la satire sociale, de l’absurde aux réflexions profondes malicieusement placées sous le sceau de la blague,… Il y en aura pour tous les goûts, servis sur un plateau par les talents d’aujourd’hui et de demain. Soirée produite et organisée par BB Production et Les Derniers Couchés.Programmation et Direction artistique : Etienne GachetContact pour les réservations PMR / PSH billetterie@lesdernierscouches.com

LE DESTINO RUE DU KILOMETRE 400 71000 Macon 71