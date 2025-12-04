Les Rendez-vous Comedy Club du Destino Rue du Kilomètre 400 Mâcon

Les Rendez-vous Comedy Club du Destino

Rue du Kilomètre 400 Destino Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Début : 2025-12-04 19:00:00

Les Rendez-vous du Comedy Club du Destino sont l’événement incontournable de la région pour les amateurs d’humour. Originaire des États-Unis, le comedy club vise à faire découvrir de nouveaux talents et à faire rire le public. Chaque mois, cinq artistes de stand-up se produisent sur scène, garantissant une soirée pleine de rires et de convivialité. C’est la nouvelle tendance à ne pas manquer ! .

