Les Rendez-vous Comedy Club du Destino Rue du Kilomètre 400 Mâcon jeudi 4 décembre 2025.
Rue du Kilomètre 400 Destino Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 16 EUR
Début : 2025-12-04 19:00:00
fin : 2025-12-04
2025-12-04
Les Rendez-vous du Comedy Club du Destino sont l’événement incontournable de la région pour les amateurs d’humour. Originaire des États-Unis, le comedy club vise à faire découvrir de nouveaux talents et à faire rire le public. Chaque mois, cinq artistes de stand-up se produisent sur scène, garantissant une soirée pleine de rires et de convivialité. C’est la nouvelle tendance à ne pas manquer ! .
Rue du Kilomètre 400 Destino Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
