Les Rendez-vous Contes de l’Été Le Mans

Les Rendez-vous Contes de l’Été Le Mans vendredi 29 août 2025.

Les Rendez-vous Contes de l’Été

4 Avenue de Volos Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-29 17:30:00

fin : 2025-08-29 18:20:00

Date(s) :

2025-08-29 2025-08-31

Avant de se dire au revoir pour la fin des « RDVS Contes de l’été, on vous propose de célébrer ensemble une dernière fois ce week-end. Le vendredi 29 août avec Noémie Sanson et Joachim Martin et le dimanche 31 août avec Isabelle Boisseau et Noémie Sanson.

Depuis le 9 mai dernier, vous avez été nombreuses et nombreux à partager avec nous des soirées magiques, rythmées par les histoires, les chants et la musique des conteur·euses et musicien·nes invité·es. Cet été a été une véritable fête, et c’est grâce à vous !

Mais voilà… il est déjà temps de refermer cette belle saison !

Avant de se dire au revoir, on vous propose de célébrer ensemble une dernière fois ce week-end. Le vendredi 29 août avec Noémie Sanson et Joachim Martin et le dimanche 31 août avec Isabelle Boisseau et Noémie Sanson. .

4 Avenue de Volos Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire theatredupasseur@orange.fr

English :

Before bidding farewell to the « RDVS Contes de l’été » series, we invite you to celebrate together one last time this weekend. Friday August 29 with Noémie Sanson and Joachim Martin, and Sunday August 31 with Isabelle Boisseau and Noémie Sanson.

German :

Bevor wir uns zum Ende der « RDVS Contes de l’été » verabschieden, schlagen wir Ihnen vor, an diesem Wochenende ein letztes Mal gemeinsam zu feiern. Am Freitag, den 29. August mit Noémie Sanson und Joachim Martin und am Sonntag, den 31. August mit Isabelle Boisseau und Noémie Sanson.

Italiano :

Prima di salutarci per la fine della serie « RDVS Contes de l’été », vi invitiamo a festeggiare insieme un’ultima volta questo fine settimana. Venerdì 29 agosto con Noémie Sanson e Joachim Martin e domenica 31 agosto con Isabelle Boisseau e Noémie Sanson.

Espanol :

Antes de despedirnos por el final de la serie « RDVS Contes de l’été », le invitamos a celebrarlo juntos por última vez este fin de semana. El viernes 29 de agosto con Noémie Sanson y Joachim Martin y el domingo 31 de agosto con Isabelle Boisseau y Noémie Sanson.

L’événement Les Rendez-vous Contes de l’Été Le Mans a été mis à jour le 2025-08-26 par CDT72