Les Rendez-Vous côté cour 25 ans de théâtre rue du Stade Breuil-Magné

Les Rendez-Vous côté cour 25 ans de théâtre

rue du Stade Salle théâtrale et culturelle Breuil-Magné Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 20:30:00

fin : 2025-11-28 22:30:00

Date(s) :

2025-11-21 2025-11-23 2025-11-27 2025-11-29 2025-11-30

Festival de théâtre 4 spectacles, 8 représentations et 2 premières.

.

rue du Stade Salle théâtrale et culturelle Breuil-Magné 17870 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 43 70 baladins.bm.17870@orange.fr

English : Courtyard events: 25 years of theatre

Theatre festival: 4 shows, 8 performances and 2 premieres.

German : Die Termine auf der Bühne: 25 Jahre Theater

Theaterfestival: 4 Stücke, 8 Vorstellungen und 2 Premieren.

Italiano : Les Rendez-Vous Côté Cour 25 ans de théâtre

Festival teatrale: 4 spettacoli, 8 rappresentazioni e 2 prime.

Espanol : Les Rendez-Vous Côté Cour 25 ans de théâtre

Festival de teatro: 4 espectáculos, 8 funciones y 2 estrenos.

L’événement Les Rendez-Vous côté cour 25 ans de théâtre Breuil-Magné a été mis à jour le 2025-08-14 par Office de Tourisme Rochefort Océan