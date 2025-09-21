Les rendez-vous créatifs – Atelier O Pigmentée Atelier d’Arts Plastiques O Pigmentée Nantes

Les rendez-vous créatifs – Atelier O Pigmentée Atelier d’Arts Plastiques O Pigmentée Nantes samedi 13 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-13 09:30 – 12:30

Gratuit : non 40 € Tarif : 40 € Billetterie : helloasso.com/associations/association-o-pigmentee/evenements/les-rendez-vous-creatifs-a-l-atelier-o-pigmentee Jeune Public – Age minimum : 4 et Age maximum : 11

Stages ponctuels pour enfants de 4 à 11 ans Mercredis : 8h30 à 11h30Samedis : 9h30 à 12h30 Arts plastiques : dessin, peinture, collage, impression, bricolage, gravure, argile…Éveil musical : jeux musicaux, chants en choeur, création d’instruments de musique…Expression corporelle : cirque et clown

Atelier d’Arts Plastiques O Pigmentée Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

0619339501 https://www.helloasso.com/associations/association-o-pigmentee/evenements/les-rendez-vous-creatifs-a-l-atelier-o-pigmentee