Les rendez-vous curieux Valence

Les rendez-vous curieux Valence jeudi 23 octobre 2025.

Les rendez-vous curieux

parc du polygone Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 14:00:00

fin : 2025-10-30 17:00:00

Date(s) :

2025-10-23 2025-10-30

Les Rendez-vous Curieux débarquent au parc du Polygone !

Au programme jeux, ateliers bricolage, atelier musique à 14h30, cuisine et créations artistiques, sensibilisation sur l’environnement… et plein de surprises à vivre en famille ou entre amis!

.

parc du polygone Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 89 60 info@jazzactionvalence.com

English :

The Rendez-vous Curieux are coming to the Parc du Polygone!

On the program: games, craft workshops, music workshop at 2:30 pm, cooking and artistic creations, environmental awareness… and lots of surprises to enjoy with family and friends!

German :

Die Rendez-vous Curieux kommen in den Park des Polygons!

Auf dem Programm stehen Spiele, Bastelworkshops, ein Musikworkshop um 14:30 Uhr, Kochen und künstlerische Kreationen, Umweltbewusstsein… und viele Überraschungen, die Sie mit der Familie oder mit Freunden erleben können!

Italiano :

I Rendez-vous Curieux arrivano al Parco del Poligono!

In programma: giochi, laboratori artigianali, un laboratorio musicale alle 14.30, cucina e creazioni artistiche, sensibilizzazione all’ambiente… e tante sorprese da vivere in famiglia o con gli amici!

Espanol :

Las Rendez-vous Curieux llegan al Parque del Polígono

En el programa: juegos, talleres de manualidades, un taller de música a las 14.30 h, cocina y creaciones artísticas, sensibilización medioambiental… ¡y muchas sorpresas para disfrutar en familia o entre amigos!

L’événement Les rendez-vous curieux Valence a été mis à jour le 2025-10-15 par Valence Romans Tourisme