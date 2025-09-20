Les Rendez-vous d’Automne Haguenau

Les Rendez-vous d’Automne Haguenau samedi 20 septembre 2025.

Les Rendez-vous d’Automne

115 Grand Rue Haguenau Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Haguenau célèbre l’arrivée de l’automne avec un programme d’animations conviviales et pétillantes !

Pour célébrer l’arrivée de l’automne, Haguenau propose un programme riche en animations festives et familiales en plein coeur de ville. Concerts, spectacles pour petits et grands, et le retour tant attendu de la course de garçons de café tout est réuni pour vivre un beau week-end, dans une ambiance festive et chaleureuse ! 0 .

115 Grand Rue Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 30 41 mah@agglo-haguenau.fr

English :

Haguenau celebrates the arrival of autumn with a program of friendly, sparkling events!

German :

Haguenau feiert die Ankunft des Herbstes mit einem geselligen und prickelnden Unterhaltungsprogramm!

Italiano :

Haguenau festeggia l’arrivo dell’autunno con un programma di eventi divertenti e frizzanti!

Espanol :

Haguenau celebra la llegada del otoño con un programa de actos divertidos y chispeantes

