Les Rendez-vous d’automne Manoir de Kernault Manoir de Kernault Mellac

Les Rendez-vous d’automne Manoir de Kernault Manoir de Kernault Mellac dimanche 5 octobre 2025.

Les Rendez-vous d’automne Manoir de Kernault

Manoir de Kernault Lieu dit Penn allée Mellac Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 10:00:00

fin : 2025-10-05 17:00:00

Date(s) :

2025-10-05

Les Rendez-vous d’automne, une journée consacrée à la nature !

Des sorties nature, une mini-ferme, des balades en calèche, des jeux géants, l’expo-expérience Quand la mer monte qui traite de la montée des eaux, de la musique, et un food-truck pour se restaurer ; autant de façons de parler du vivant !

Observer, jouer, échanger seront les maîtres-mots de ces activités à vivre au cœur du parc de Kernault !

A U P R O G R A M M E

Retrouvez le programme détaillé des animations en cliquant sur le nom de chacune.

Programme également téléchargeable en bas de page.

DES ACTIVITÉS SUR RÉSERVATION EN LIGNE

TOUT PUBLIC

• Balade en calèche

• Visite d’une ruche Visite interactive

• Éco-pâturage, les animaux de Kernault Sortie

POUR LES ADULTES

• À vos papilles ! Dégustation

• Les plantes sauvages comestibles et/ou médicinales Sortie

• Histoires de pommes Sortie

• Les arbres sont-ils intelligents ? Sortie

• Un parc aux mille visages Sortie

POUR LES FAMILLES

• Promenade au verger Sortie

• Découverte des petites bêtes du ruisseau Visite interactive

• L’eau on aime ça ! Visite interactive

DES ANIMATIONS EN ACCÈS LIBRE

• Mini ferme

• Masques végétaux Atelier

• Quand la mer monte Terres et cités englouties Expo-expérience

• Jeux géants en bois

ET AUSSI

•Pour manger Mémé patate

La patate la meilleure du monde de l’ouest !

•Et pour l’ambiance ! Grass’Mat Project

Portés par une clarinette décapante et un accordéon des Carpates, ils nous font voyager dans des contrées lointaines. De Birobidjan jusqu’aux Balkans venez danser sur des rythmes cuivrés et galopants. .

Manoir de Kernault Lieu dit Penn allée Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 90 60

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Rendez-vous d’automne Manoir de Kernault Mellac a été mis à jour le 2025-09-10 par OT QUIMPERLE LES RIAS