Les Rendez-Vous d’Aymare 29 août Le Vigan vendredi 29 août 2025.

Route des Cazes Le Vigan Lot

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-08-29 18:30:00

2025-08-29

Sans écrans et sans implants, bienvenu.e.s dans la réalité non-virtuelle du Théâtre d’Aymare !

Oui, c’est bien ce que nous avons à cœur de vous proposer ici, chaque été au Théâtre d’Aymare une réalité faite d’humanité vraie, celle des femmes et des hommes incarné.e.s qui rêvent sous les arbres et les étoiles !

Buvette et restauration sur place tous les soirs de spectacle.

Route des Cazes Le Vigan 46300 Lot Occitanie +33 6 26 94 71 08

English :

Without screens or implants, welcome to the non-virtual reality of Théâtre d?Aymare!

Yes, that?s what we want to offer you every summer at Théâtre d?Aymare: a reality made of true humanity, the reality of embodied men and women dreaming under trees and stars!

Refreshments and catering on site every evening.

German :

Ohne Bildschirme und Implantate, willkommen in der nicht-virtuellen Realität des Théâtre d’Aymare!

Das ist es, was wir Ihnen jeden Sommer im Théâtre d’Aymare anbieten wollen: eine Realität, die aus echter Menschlichkeit besteht, aus Frauen und Männern, die unter Bäumen und Sternen träumen!

An allen Aufführungsabenden gibt es Getränke und Essen vor Ort.

Italiano :

Senza schermi né impianti, benvenuti nella realtà non virtuale del Théâtre d’Aymare!

Sì, è questo che vogliamo offrirvi ogni estate al Théâtre d’Aymare: una realtà fatta di umanità vera, la realtà di uomini e donne incarnati che sognano sotto gli alberi e le stelle!

Rinfreschi e cibo in loco ogni sera.

Espanol :

Sin pantallas ni implantes, ¡bienvenidos a la realidad no virtual del Théâtre d’Aymare!

Sí, eso es lo que queremos ofrecerle cada verano en el Théâtre d’Aymare: ¡una realidad hecha de humanidad real, la realidad de hombres y mujeres encarnados que sueñan bajo los árboles y las estrellas!

Refrescos y comida in situ todas las noches.

