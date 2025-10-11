Les rendez-vous de Chloé Interface Dijon

Les rendez-vous de Chloé

Interface 12 Rue Chancelier de l’Hospital Dijon Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 15:00:00

fin : 2025-11-08 16:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Sur la route des grands crus, il n’y a pas que la Romanée Conti qui fait rêver. Pour les amateurs et collectionneurs d’art contemporain, la galerie Pietro Spartà apparaît également comme un incontournable et un haut lieu culturel en raison de la qualité de ses expositions depuis 1982. Lorsque nous-mêmes étions étudiants à l’École nationale supérieure d’art de Dijon, la destination de Chagny était tout aussi importante que celle de Paris ! Ainsi, sans aller bien loin, nous pouvions découvrir les figures majeures de la création contemporaine. Très peu de galeries privées de ce niveau de professionnalisme ont eu une telle longévité en province, seules les fondations ou domaines privés de collectionneurs ou d’artistes sont venus depuis se nicher parfois sur le territoire rural pour profiter du paysage et des grands espaces. .

Interface 12 Rue Chancelier de l’Hospital Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté contact@interface-art.com

English : Les rendez-vous de Chloé

German : Les rendez-vous de Chloé

Italiano :

Espanol :

L’événement Les rendez-vous de Chloé Dijon a été mis à jour le 2025-09-15 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)