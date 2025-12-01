Les rendez-vous de fin d’année à la Galerie du bout du Pré Bretoncelles

Les rendez-vous de fin d’année à la Galerie du bout du Pré

17 Lieu-dit Le Bas de Jonville Bretoncelles Orne

Début : 2025-12-01 10:00:00

fin : 2025-12-15 17:00:00

Stages fin d’année 2025

– 1er & 2 décembre stage Noir et blanc, 2 jours pour apprendre et maîtriser le noir et blanc de la prise de vue à la post production (150€).

– 15 décembre stage débutants, 1 journée pour comprendre les réglages de son APN et les bases de la composition (100€).

– 29 décembre stage cyanotype, 1 jour pour découvrir un vieux procédé à base d’eau et de soleil (100€)

– 12 & 13 janvier stage argentique, 2 jours pour découvrir l’univers de l’argentique, de la prise de vues au labo (300€).

Stages sur inscription au 06 07 27 22 86

La galerie est ouverte tous les week-ends et jours fériés de 14h à 18h ou sur rendez-vous au 06.03.27.22.86

Pratique à la Galerie du bout du Pré au 17 lieu-dit le Bas de Jonville. .

17 Lieu-dit Le Bas de Jonville Bretoncelles 61110 Orne Normandie +33 6 03 27 22 86

