LES RENDEZ-VOUS DE GAOUA -Atelier de cuisine africaine Maison des troys roys Fontenay-le-Comte

LES RENDEZ-VOUS DE GAOUA -Atelier de cuisine africaine

Maison des troys roys 4 rue du puits de la vau Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 14:30:00

fin : 2026-02-15 17:30:00

Date(s) :

2026-02-01

Conférences, films-documentaires, lectures la 5ème édition des rendez-vous de Gaoua vous proposent des rencontre sautour de la culture africaine sous ses différents aspects .

Exposition Le pouvoir en Afrique en collaboration avec le MUVACAN

————————–

Entrée gratuite Maison des Troys Roys, 4 rue du Puits de la Vau

————————-

ouvert tous les jours de 14h30 à 17h30 du 1er au 15 février .

Maison des troys roys 4 rue du puits de la vau Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 41 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Conferences, film-documentaries, readings: the 5th edition of the Gaoua Rendezvous offers you a chance to discover the different aspects of African culture.

L’événement LES RENDEZ-VOUS DE GAOUA -Atelier de cuisine africaine Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin