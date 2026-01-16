LES RENDEZ-VOUS DE GAOUA -Atelier lecture d’auteurs africains francophones Salle Jean Jaures Fontenay-le-Comte
Salle Jean Jaures 32 rue du Gaingalet Fontenay-le-Comte Vendée
Début : 2026-02-04 18:00:00
Conférences, films-documentaires, lectures la 5ème édition des rendez-vous de Gaoua vous proposent des rencontre sautour de la culture africaine sous ses différents aspects .
Atelier lecture d’auteurs africains francophones
Par Mylène Joubert et Jean-Luc Idier
Entrée Gratuite
Renseignements Ville de Fontenay-le-Comte, Service jumelage 02 51 53 41 14 .
Salle Jean Jaures 32 rue du Gaingalet Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 41 14
English :
Conferences, film-documentaries, readings: the 5th edition of the Gaoua Rendezvous offers you a chance to discover the different aspects of African culture.
