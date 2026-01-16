LES RENDEZ-VOUS DE GAOUA Conférence Recompositions politiques et dynamiques sécuritaires au Sahel Centre les Abeilles, Fontenay-le-Comte

LES RENDEZ-VOUS DE GAOUA Conférence Recompositions politiques et dynamiques sécuritaires au Sahel

Centre les Abeilles, 1 rue de Grissais Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 20:00:00

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

Conférences, films-documentaires, lectures la 5 ème édition des rendez-vous de Gaoua vous proposent des rencontres autour de la culture africaine.

Conférence par Mr Mathieu Merino de l’IRSEM (institut de recherche stratégique de l’Ecole Militaire)

Entrée gratuite Centre les Abeilles, 1 rue de Grissais

Entrée Gratuite

————————–

Renseignements Ville de Fontenay-le-Comte, Service jumelage 02 51 53 41 14 .

Centre les Abeilles, 1 rue de Grissais Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 41 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Conferences, film-documentaries, readings: the 5th edition of the Gaoua Rendezvous offers you the chance to meet other people and discover African culture.

L’événement LES RENDEZ-VOUS DE GAOUA Conférence Recompositions politiques et dynamiques sécuritaires au Sahel Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin