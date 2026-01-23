LES RENDEZ-VOUS DE GAOUA -Échange sous l’arbre à palabres Salle Maison des assossiassions Fontenay-le-Comte

LES RENDEZ-VOUS DE GAOUA -Échange sous l’arbre à palabres

Salle Maison des assossiassions 15 rue de la Sablière Fontenay-le-Comte Vendée

Début : 2026-02-09 20:30:00

fin : 2026-02-09

2026-02-09

Conférences, films-documentaires, lectures la 5ème édition des rendez-vous de Gaoua vous proposent des rencontre sautour de la culture africaine sous ses différents aspects .

Sauvegarde du patrimoine africain, là-bas et ici.

Présentation-débats animés par Jacques Barrier, Didier Fauger, Daniel Garnier.

Entrée Gratuite

Renseignements Ville de Fontenay-le-Comte, Service jumelage 02 51 53 41 14 .

Salle Maison des assossiassions 15 rue de la Sablière Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 41 14

English :

Conferences, film-documentaries, readings: the 5th edition of the Gaoua Rendezvous offers you a chance to discover the different aspects of African culture.

