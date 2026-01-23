LES RENDEZ-VOUS DE GAOUA Film ; Sira de Appolline Traoré Place de Verdun Fontenay-le-Comte
Place de Verdun Cinéma Grand Ecran Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR
Début : 2026-02-12 20:30:00
2026-02-12
Conférences, films-documentaires, lectures la 5 ème édition des rendez-vous de Gaoua vous proposent des rencontres autour de la culture africaine.
Film Sira de Appolline Traoré Etalon d’argent FESPACO 2023
Tarif 6.50€ la séance Cinéma Grand Ecran, Fontenay-le-Comte
Renseignements Ville de Fontenay-le-Comte, Service jumelage 02 51 53 41 14 .
Place de Verdun Cinéma Grand Ecran Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 41 14
English :
Conferences, film-documentaries, readings: the 5th edition of the Gaoua Rendezvous offers you the chance to meet other people and discover African culture.
