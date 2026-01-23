LES RENDEZ-VOUS DE GAOUA -Nouveau Le Gaoua Off La Chopine Fontenay-le-Comte

LES RENDEZ-VOUS DE GAOUA -Nouveau Le Gaoua Off

La Chopine 137 rue de la république Fontenay-le-Comte Vendée

Début : 2026-02-04 18:00:00

Conférences, films-documentaires, lectures la 5ème édition des rendez-vous de Gaoua vous proposent des rencontre sautour de la culture africaine sous ses différents aspects .

Soirée de musique Africaine

Renseignements Ville de Fontenay-le-Comte, Service jumelage 02 51 53 41 14 .

La Chopine 137 rue de la république Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 41 14

English :

Conferences, film-documentaries, readings: the 5th edition of the Gaoua Rendezvous offers you a chance to discover the different aspects of African culture.

