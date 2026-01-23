LES RENDEZ-VOUS DE GAOUA -Nouveau Le Gaoua Off La Chopine Fontenay-le-Comte
La Chopine 137 rue de la république Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2026-02-04 18:00:00
fin : 2026-02-04
2026-02-04
Conférences, films-documentaires, lectures la 5ème édition des rendez-vous de Gaoua vous proposent des rencontre sautour de la culture africaine sous ses différents aspects .
Soirée de musique Africaine
Renseignements Ville de Fontenay-le-Comte, Service jumelage 02 51 53 41 14 .
La Chopine 137 rue de la république Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 41 14
English :
Conferences, film-documentaries, readings: the 5th edition of the Gaoua Rendezvous offers you a chance to discover the different aspects of African culture.
