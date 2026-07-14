LES RENDEZ-VOUS DE JUILLET À LA MÉDIATHÈQUE Place du Fort Ayguesvives
mardi 14 juillet 2026 · Place du Fort · Ayguesvives
Informations pratiques
Ayguesvives
LES RENDEZ-VOUS DE JUILLET À LA MÉDIATHÈQUE
Place du Fort Médiathèque Ayguesvives Ayguesvives Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 16:00:00
fin : 2026-07-21 18:00:00
Date(s) :
2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-28
Expositions, rencontres musicales, jeux de rôles, ateliers… les rendez-vous de juillet à la médiathèque d’Ayguesvives
### > EXPOSITIONS
### Itinéraire du Canal du Midi et
### Pierre Paul Riquet un homme de génie
**Du 1er au 24 juillet**
Le Canal du Midi fête cette année le 30e anniversaire de son inscription au patrimoine mondial de l’Unesco !
### > ATELIERS Jeu de rôles TROUILLEVILLE
**jeudi 9 16 23 juillet de 10h à 11h**
Créez votre petit monstre et partez à l’aventure !
A partir de 8 ans
Sur inscription
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_* Suite à l’alerte canicule, des changements sont susceptibles d’avoir lieu_
FERMETURE ESTIVALE DE LA MEDIATHEQUE du 29 juillet au 19 aout 2026 ! .
Place du Fort Médiathèque Ayguesvives Ayguesvives 31450 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 27 22 43 bibliotheque@ayguesvives.fr
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English :
Exhibitions, musical performances, role-playing games, workshops… July events at the Ayguesvives Media Center
L’événement LES RENDEZ-VOUS DE JUILLET À LA MÉDIATHÈQUE Ayguesvives a été mis à jour le 2026-07-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE