LES RENDEZ-VOUS DE JUILLET À LA MÉDIATHÈQUE Place du Fort Ayguesvives

Informations pratiques

Ayguesvives

LES RENDEZ-VOUS DE JUILLET À LA MÉDIATHÈQUE

Place du Fort Médiathèque Ayguesvives Ayguesvives Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 16:00:00

fin : 2026-07-21 18:00:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-28

Expositions, rencontres musicales, jeux de rôles, ateliers… les rendez-vous de juillet à la médiathèque d’Ayguesvives

### > EXPOSITIONS

### Itinéraire du Canal du Midi et

### Pierre Paul Riquet un homme de génie

**Du 1er au 24 juillet**

Le Canal du Midi fête cette année le 30e anniversaire de son inscription au patrimoine mondial de l’Unesco !

### > ATELIERS Jeu de rôles TROUILLEVILLE

**jeudi 9 16 23 juillet de 10h à 11h**

Créez votre petit monstre et partez à l’aventure !

A partir de 8 ans

Sur inscription

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_* Suite à l’alerte canicule, des changements sont susceptibles d’avoir lieu_

FERMETURE ESTIVALE DE LA MEDIATHEQUE du 29 juillet au 19 aout 2026 ! .

Place du Fort Médiathèque Ayguesvives Ayguesvives 31450 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 27 22 43 bibliotheque@ayguesvives.fr

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English :

Exhibitions, musical performances, role-playing games, workshops… July events at the Ayguesvives Media Center

L’événement LES RENDEZ-VOUS DE JUILLET À LA MÉDIATHÈQUE Ayguesvives a été mis à jour le 2026-07-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE