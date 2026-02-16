Les rendez-vous de la biodiversité Plage de la Belle Etoile Concarneau
Les rendez-vous de la biodiversité Plage de la Belle Etoile Concarneau jeudi 23 avril 2026.
Les rendez-vous de la biodiversité
Plage de la Belle Etoile Le Cabellou Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 14:30:00
fin : 2026-04-23 16:30:00
Date(s) :
2026-04-23
Dune un rempart naturel à préserver
Partez à la découverte de la formation des dunes, milieux fragiles qui abritent une faune et une flore si spécifiques et dont les enjeux de protection sont importants. Participez à un protocole de suivi de l’érosion grâce à l’application CoastAppli.
Inscriptions auprès d’Esprit Nat’ure nathalie.delliou@espritnature.bzh ou au 06 33 38 48 83 .
Plage de la Belle Etoile Le Cabellou Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 33 38 48 83
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les rendez-vous de la biodiversité
L’événement Les rendez-vous de la biodiversité Concarneau a été mis à jour le 2026-03-11 par OTC CCA