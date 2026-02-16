Les rendez-vous de la biodiversité Plage de la Belle Etoile Concarneau

Les rendez-vous de la biodiversité

Plage de la Belle Etoile Le Cabellou Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 14:30:00

fin : 2026-04-23 16:30:00

Date(s) :

2026-04-23

Dune un rempart naturel à préserver

Partez à la découverte de la formation des dunes, milieux fragiles qui abritent une faune et une flore si spécifiques et dont les enjeux de protection sont importants. Participez à un protocole de suivi de l’érosion grâce à l’application CoastAppli.

Inscriptions auprès d’Esprit Nat’ure nathalie.delliou@espritnature.bzh ou au 06 33 38 48 83 .

Plage de la Belle Etoile Le Cabellou Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 33 38 48 83

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English : Les rendez-vous de la biodiversité

L’événement Les rendez-vous de la biodiversité Concarneau a été mis à jour le 2026-03-11 par OTC CCA