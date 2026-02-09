Les rendez-vous de la biodiversité Salle polyvalente espace Vire-vent Dournazac
Les rendez-vous de la biodiversité Salle polyvalente espace Vire-vent Dournazac jeudi 19 février 2026.
Les rendez-vous de la biodiversité
Salle polyvalente espace Vire-vent Rue Raoul Monribot Dournazac Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19
fin : 2026-02-19
Date(s) :
2026-02-19
Diffusion des 3 premiers films du Life Wild Bees, suivi d’un court cheminement sur une partie du sentier bourdonnant en cours d’aménagement.
Animation autour de la diffusion des 3 premiers films du Life Wild Bees, suivi d’un court cheminement sur une partie du sentier bourdonnant en cours d’aménagement.
Animé par l’ARB Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec le Parc et la communauté de communes.
Informations et inscriptions auprès de l’ARB NA 07 81 13 52 01 .
Salle polyvalente espace Vire-vent Rue Raoul Monribot Dournazac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 13 52 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les rendez-vous de la biodiversité
Screening of the first 3 Life Wild Bees films, followed by a short walk along part of the buzzing trail currently under construction.
L’événement Les rendez-vous de la biodiversité Dournazac a été mis à jour le 2026-02-04 par PNR Périgord-Limousin