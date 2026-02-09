Les rendez-vous de la biodiversité Salle polyvalente espace Vire-vent Dournazac

Les rendez-vous de la biodiversité

Salle polyvalente espace Vire-vent Rue Raoul Monribot Dournazac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Diffusion des 3 premiers films du Life Wild Bees, suivi d’un court cheminement sur une partie du sentier bourdonnant en cours d’aménagement.

Animation autour de la diffusion des 3 premiers films du Life Wild Bees, suivi d’un court cheminement sur une partie du sentier bourdonnant en cours d’aménagement.

Animé par l’ARB Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec le Parc et la communauté de communes.

Informations et inscriptions auprès de l’ARB NA 07 81 13 52 01 .

Salle polyvalente espace Vire-vent Rue Raoul Monribot Dournazac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 13 52 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les rendez-vous de la biodiversité

Screening of the first 3 Life Wild Bees films, followed by a short walk along part of the buzzing trail currently under construction.

L’événement Les rendez-vous de la biodiversité Dournazac a été mis à jour le 2026-02-04 par PNR Périgord-Limousin