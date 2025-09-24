Les Rendez-vous de la Boutique Atlantik Square d’Ixelles Biarritz
Square d’Ixelles Office de Tourisme et des congrès Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Atlantik est une marque engagée pour protéger les océans qui développe et sublime ses produits de cosmétiques à base d’algues de l’Atlantique.
Atlantik , s’est lancée au Pays Basque en 2023 et se spécialise dans la conception de produits à base d’algues, et veut se faire une place dans le secteur de la cosmétique responsable.
Venez découvrir les produits cosmétiques, hygiène et soins de la marque Atlantik . .
Square d’Ixelles Office de Tourisme et des congrès Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10
