Les Rendez-vous de la Boutique Atlantik Square d’Ixelles Biarritz

Les Rendez-vous de la Boutique Atlantik

Square d’Ixelles Office de Tourisme et des congrès Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-02-24

Née à Biarritz fin 2023, Atlantik est une marque de soins inspirée par l’Atlantique et la puissance des océans.

Nous développons une cosmétique bleue, essentielle et efficace, à base d’algues et d’actifs marins, sans fausses promesses, pensée pour les femmes comme pour les hommes.

Nos emballages sont plus responsables, conçus à partir de plastiques issus du nettoyage des océans.

Engagée pour la protection des océans, Atlantik propose une expérience sensorielle entre force, douceur et conscience. .

Square d’Ixelles Office de Tourisme et des congrès Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10

