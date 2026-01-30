Les Rendez-vous de la Boutique Atlantik Square d’Ixelles Biarritz
Square d’Ixelles Office de Tourisme et des congrès Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-02-24
fin : 2026-02-24
2026-02-24
Née à Biarritz fin 2023, Atlantik est une marque de soins inspirée par l’Atlantique et la puissance des océans.
Nous développons une cosmétique bleue, essentielle et efficace, à base d’algues et d’actifs marins, sans fausses promesses, pensée pour les femmes comme pour les hommes.
Nos emballages sont plus responsables, conçus à partir de plastiques issus du nettoyage des océans.
Engagée pour la protection des océans, Atlantik propose une expérience sensorielle entre force, douceur et conscience. .
Square d’Ixelles Office de Tourisme et des congrès Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10
