Les Rendez-vous de la Boutique Christine Molveau Square d’Ixelles Biarritz

Les Rendez-vous de la Boutique Christine Molveau

Square d’Ixelles Office de Tourisme et des congrès Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-23

fin : 2025-12-23

2025-12-23

Décoration sur assiettes par Christine Molveau

Fascinée par l’authenticité et l’histoire de cette terre, je m’inspire des symboles basques pour mes collections, des espadrilles au piment d’Espelette, jusqu’aux silhouettes des baigneuses, donnant ainsi vie à des pièces qui capturent l’âme de la région.

Chaque assiette, chaque pièce de vaisselle devient une ode à ce terroir, une œuvre qui célèbre l’art de vivre basque et l’élégance des traditions.

Cette dualité entre ancien et moderne est devenue la signature de mon travail artistique sur porcelaine, un art que je redécouvre et transforme, avec un amour des matières, des couleurs et des détails.

Mes collections vont au-delà du simple objet décoratif ; elles racontent des histoires. J’aborde des thèmes variés. .

