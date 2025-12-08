Les Rendez-vous de la Boutique Dédicace du livre Biarritz & la Mode par Nathalie Beau de Loménie. Square d’Ixelles Biarritz

Les Rendez-vous de la Boutique Dédicace du livre Biarritz & la Mode par Nathalie Beau de Loménie.

Dédicace du livre Biarritz & la Mode par Nathalie Beau de Loménie.

Nathalie Beau de Loménie, l’auteure de cette saga chic, est la petite-fille de la couturière Germaine Long-Savigny, qui a créé sa propre maison de haute couture à Biarritz et parallèlement à Paris. Elle est aussi la fille de Michèle Long-Savigny qui fut styliste et mannequin.

Depuis plus de trois siècles, Biarritz, première ville balnéaire de France, séduit les plus grands noms de la couture. Worth, Chanel, Lanvin, Hermès, Balenciaga ou Courrèges y ont façonné l’élégance d’une clientèle raffinée, entre tenues sport chic le jour et glamour la nuit. Berceau d’innovations et de défilés légendaires, Biarritz demeure plus que jamais the place to be.

Plongez dans l’histoire de la mode à Biarritz avec cet ouvrage captivant. .

