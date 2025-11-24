Les Rendez-vous de la Boutique La voyageuse bijoux Square d’Ixelles Biarritz

Les Rendez-vous de la Boutique La voyageuse bijoux Square d’Ixelles Biarritz lundi 24 novembre 2025.

Les Rendez-vous de la Boutique La voyageuse bijoux

Square d’Ixelles Office de Tourisme et des congrès Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-24

fin : 2025-11-24

2025-11-24

Présentation de La voyageuse bijoux

Marie Charlotte Bour, diplômée des Beaux Arts en design produit, a travaillé pendant plus de 15 ans au sein d’une maison française de bijoux argent et plaqué or.

Son goût du voyage et de la création lui donnent envie de créer sa marque La Voyageuse. Bijoux personnalisés sur le thème du voyage.

Elle puise son inspiration dans ses voyages ainsi que dans sa ville natale de Biarritz, où elle a grandi. .

Square d’Ixelles Office de Tourisme et des congrès Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10

