Les Rendez-vous de la Boutique L’Atelier du Piment Square d’Ixelles Biarritz

Les Rendez-vous de la Boutique L’Atelier du Piment

Square d’Ixelles Office de Tourisme et des congrès Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

2026-04-16

L’Atelier du Piment, à Espelette, cultive et transforme avec passion le Piment d’Espelette AOP, symbole du terroir basque.

De la récolte manuelle à la création de produits raffinés poudre, cordes de piments, sauces pimentées, tartinables …

Chaque saveur sublime vos plats et vos assiettes. Venez rencontrer un producteur qui vous fera partager sa passion. .

