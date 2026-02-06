Les Rendez-vous de la Boutique L’Atelier du Piment Square d’Ixelles Biarritz
Square d'Ixelles Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
L ’ Atelier du Piment, à Espelette, cultive et transforme avec passion le Piment d’Espelette AOP, symbole du terroir basque.
De la récolte manuelle à la création de produits raffinés poudre, cordes de piments, sauces pimentées, tartinables …
Chaque saveur sublime vos plats et vos assiettes.
Venez rencontrer un producteur qui vous fera partager sa passion. .
Square d'Ixelles Office de Tourisme et des congrès Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10
English : Les Rendez-vous de la Boutique L’Atelier du Piment
