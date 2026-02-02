Les Rendez-vous de la Boutique Marie d’Albarade présente ses livres sur Biarritz Square d’Ixelles Biarritz

Les Rendez-vous de la Boutique Marie d’Albarade présente ses livres sur Biarritz

Square d’Ixelles Office de Tourisme et des congrès Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Rencontre avec Marie D’Albarade, auteure de La Belle Histoire du Pavillon Royal et des deux époques de La Belle Histoire des Palaces de Biarritz.

Passionnée par l’histoire de Biarritz et du Pays basque Marie d’Albarade vous fera l’honneur de dédicacer ses ouvrages.

L’occasion à ne pas manquer pour tous les amoureux de la Côte basque. .

