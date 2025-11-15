Les Rendez-vous de la Boutique Marie d’Albarade présente ses livres sur Biarritz Square d’Ixelles Biarritz

Les Rendez-vous de la Boutique Marie d’Albarade présente ses livres sur Biarritz

Dédicace des ouvrages par Marie d’Albarade.

Passionnée par l’histoire de Biarritz et du Pays basque, Marie d’Albarade signe entre 2005 et 2010, chez Atlantica, 3 premiers ouvrages devenus des références La Belle Histoire du Pavillon Royal et les deux époques de La Belle Histoire des Palaces de Biarritz.

Elle fonde fin 2023, les Éditions d’Albarade, une maison indépendante où elle poursuit son travail d’écriture et de mise en valeur du patrimoine basque.

Son dernier livre, le tome 1 de La Belle Histoire des Plages de Biarritz, salué par la Ville de Biarritz, explore la mémoire de quatre des huit plages de la station balnéaire. À travers archives, témoignages et photographies, l’auteure restitue la vie, les usages et les ambiances qui ont façonné le littoral biarrot.

Le tome 2, en préparation, viendra compléter cette fresque littéraire dédiée à l’âme maritime de Biarritz. .

