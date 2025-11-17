Les Rendez-vous de la Boutique Melon Créations Square d’Ixelles Biarritz
Viviana, créatrice au cœur latino installé au Pays basque depuis 2016, partage son univers vibrant à travers des ateliers de broderie qui invitent chacun à explorer son propre geste artistique.
Graphiste de formation en Argentine, elle a trouvé en France un nouveau terrain d’expression où transmettre la richesse de la broderie latino-américaine.
Aujourd’hui, elle propose des ateliers de broderie et de linogravure, moments de création où savoir-faire, couleurs et convivialité se rencontrent. Elle réalise également des pièces uniques, entièrement faites main.
Participer à un atelier de broderie à l’office de tourisme, sur réservation
Réalisation d’ une petite broderie
Apporter un morceau de tissu en denim — sac, veste ou jean — pour profiter pleinement de l’expérience. .
Square d’Ixelles Office de Tourisme et des congrès Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10 boutique@destination-biarritz.fr
