Les rendez-vous de la Boutique Métiers d’Art Jean-Pierre Petit Boutique Métiers d’Art Nontron

Le PEMA vous invite à découvrir le travail et à venir à la rencontre de Jean-Pierre PETIT, Au grès des lutins est céramiste. Ses sources d’inspiration sont la nature, la poésie et les légendes. Ses recherches d’émaux et ses couleurs sont également inspirées de la nature.

Boutique Métiers d’Art 5 rue Carnot Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 60 74 17 boutique@metiersdartperigord.fr

English : Les rendez-vous de la Boutique Métiers d’Art Jean-Pierre Petit

PEMA invites you to discover the work and meet Jean-Pierre PETIT, Au grès des lutins is a ceramist. His sources of inspiration are nature, poetry and legends. His research into glazes and colors is also inspired by nature.

German : Les rendez-vous de la Boutique Métiers d’Art Jean-Pierre Petit

PEMA lädt Sie ein, die Arbeit von Jean-Pierre PETIT, Au grès des lutins, kennen zu lernen und ihn zu treffen. Seine Inspirationsquellen sind die Natur, die Poesie und die Legenden. Auch seine Glasurforschung und seine Farben sind von der Natur inspiriert.

Italiano :

Il PEMA vi invita a scoprire l’opera e a conoscere Jean-Pierre PETIT, Au grès des lutins è un ceramista. Le sue fonti di ispirazione sono la natura, la poesia e le leggende. Anche la sua ricerca sugli smalti e sui colori si ispira alla natura.

Espanol : Les rendez-vous de la Boutique Métiers d’Art Jean-Pierre Petit

El PEMA le invita a descubrir la obra y conocer a Jean-Pierre PETIT, Au grès des lutins es ceramista. Sus fuentes de inspiración son la naturaleza, la poesía y las leyendas. Sus investigaciones sobre esmaltes y colores también se inspiran en la naturaleza.

