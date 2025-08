Les rendez-vous de la Boutique Métiers d’Art Serge Cousseran Boutique Métiers d’Art Nontron

Boutique Métiers d’Art 5 rue Carnot Nontron Dordogne

Début : 2025-08-09 14:00:00

fin : 2025-08-09 19:00:00

2025-08-09

Le PEMA vous invite à découvrir le travail et à venir à la rencontre du céramiste Serge Cousseran. Il vient partager sa passion avec le public, discuter avec vous de son savoir-faire et de ses sources d’inspirations.

Boutique Métiers d’Art 5 rue Carnot Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 60 74 17 boutique@metiersdartperigord.fr

English : Les rendez-vous de la Boutique Métiers d’Art Serge Cousseran

PEMA invites you to discover the work and meet ceramist Serge Cousseran. He’ll be sharing his passion with you, discussing his skills and sources of inspiration.

German : Les rendez-vous de la Boutique Métiers d’Art Serge Cousseran

PEMA lädt Sie ein, die Arbeit und die Begegnung mit dem Keramiker Serge Cousseran zu entdecken. Er kommt, um seine Leidenschaft mit dem Publikum zu teilen und mit Ihnen über sein Können und seine Inspirationsquellen zu diskutieren.

Italiano :

PEMA vi invita a scoprire il lavoro e a incontrare il ceramista Serge Cousseran. Il ceramista condividerà la sua passione con il pubblico, parlando delle sue abilità e delle sue fonti di ispirazione.

Espanol : Les rendez-vous de la Boutique Métiers d’Art Serge Cousseran

PEMA le invita a descubrir la obra y a conocer al ceramista Serge Cousseran. Compartirá su pasión con el público y hablará de sus habilidades y fuentes de inspiración.

