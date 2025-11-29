Les Rendez-vous de la Boutique PRACTQE Square d’Ixelles Biarritz

Les Rendez-vous de la Boutique PRACTQE

Square d'Ixelles Office de Tourisme et des congrès Biarritz Pyrénées-Atlantiques

2025-12-10

fin : 2025-12-10

2025-12-10

Bienvenue dans l’univers PRACTIQE

Benjamin et Yu Lien se consacrent à la transformation des idées en art, design et artisanat. Leur inspiration provient d’une profonde curiosité pour le monde qui nous entoure comment nous le voyons, l’entendons, le touchons, le goûtons et le sentons. Cela nous pousse à aborder chaque projet comme un concept unique, en créant des expériences qui ne ressemblent à aucune autre.

Carteries et cadres, tissage d’art, vêtements et accessoires .

Square d'Ixelles Office de Tourisme et des congrès Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

