Les Rendez-vous de la Boutique : Terres de feu : une rencontre entre littérature et peinture Square d’Ixelles Biarritz

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Biarritz

Les Rendez-vous de la Boutique : Terres de feu : une rencontre entre littérature et peinture

Square d’Ixelles Office de Tourisme et des congrès Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Venez rencontrer Bertrand Courcelle pour une matinée de dédicace autour de son 1er roman, Terres de feu.

Roman historique sur les migrations forcées, il relie l’Europe et l’Amérique Australe, la mémoire familiale et l’histoire des peuples autochtones.

En 1914, Beňat fuit le Pays Basque mais pour échapper à la guerre. Son exil le conduit en Terre de Feu, au Chili où il croise Nà, une Indienne Sel’kam, elle-même porteuse d’une autre histoire de déracinement.

À travers leurs destins, Bertrand Courcelle explore avec sensibilité l’exil, l’identité, la rencontre des cultures et les blessures de l’Histoire, dans des paysages à la fois puissants et fascinants.

L’auteur sera accompagné de Sophie de Sagazan, artiste peintre, dont l’œuvre originale illustre la couverture du roman.

Une rencontre qui fait dialoguer les mots et la peinture, la mémoire et l’imaginaire.

Une invitation au voyage. .

Square d’Ixelles Office de Tourisme et des congrès Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10

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English : Les Rendez-vous de la Boutique : Terres de feu : une rencontre entre littérature et peinture

L’événement Les Rendez-vous de la Boutique : Terres de feu : une rencontre entre littérature et peinture Biarritz a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Biarritz