Les Rendez-vous de la Boutique Tissage de Luz Square d’Ixelles Biarritz

Les Rendez-vous de la Boutique Tissage de Luz

Square d’Ixelles Office de Tourisme et des congrès Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-23

fin : 2025-10-23

2025-10-23

Linge Basque l’Élégance et la Tradition d’un Art de Vivre Intemporel

Symbole d’un savoir-faire ancestral, le linge basque exprime toute l’élégance d’une tradition textile unique. Né pour accompagner le quotidien, il allie robustesse, authenticité et identité culturelle. Aujourd’hui, ces toiles emblématiques subliment aussi bien nos intérieurs raffinés que nos espaces extérieurs ensoleillés.

Chez Tissage de Luz, cinq générations se sont consacrées à la transmission de ce patrimoine d’exception. Nos collections, tissées en région lyonnaise, perpétuent la qualité et le style qui font la renommée du linge basque fils nobles, rayures emblématiques et finitions parfaites.

Venez découvrir les trousses, draps de bain, Art de la table.

Et une collection pour Octobre Rose PIERRE ROSE Art de la table ; (set, torchon, serviette) .

Square d’Ixelles Office de Tourisme et des congrès Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10

