Les Rendez-vous de la Boutique Tizicav Square d'Ixelles Biarritz mercredi 26 novembre 2025.

Square d’Ixelles Office de Tourisme et des congrès Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-26

fin : 2025-11-26

2025-11-26

Nous avons le plaisir d’organiser un rendez-vous exclusif avec Tiziana, la créatrice de Tizicav, une marque pleine de créativité et d’émotion. Tiziana est une designer et illustratrice italienne passionnée par le monde, les voyages et les couleurs.

Installée à Biarritz depuis plusieurs années, elle s’inspire de la nature, des animaux et des cultures pour créer des œuvres uniques et ludiques.L

Lors de ce rendez-vous, vous aurez l’opportunité de discuter directement avec Tiziana, d’en apprendre davantage sur son parcours et la philosophie de Tizicav, mais aussi de découvrir ses produits fabriqués en France et en Italie, alliant art traditionnel et numérique. .

Square d’Ixelles Office de Tourisme et des congrès Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10

