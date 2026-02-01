Les Rendez-vous de la Boutique Tizicav Square d’Ixelles Biarritz

Les Rendez-vous de la Boutique Tizicav

Square d’Ixelles Office de Tourisme et des congrès Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Tizicav, l’art du foulard à la biarrote.

Derrière la marque, Tizicav, illustratrice et designer italienne installée à Biarritz, puise son inspiration dans les voyages, la nature et les couleurs. Son univers poétique donne naissance à des créations fortes et sensibles.

Imaginés à Biarritz et confectionnés avec soin en Italie, les foulards Tizicav allient créativité locale et artisanat haut de gamme. Chaque pièce, aux motifs raffinés et couleurs vibrantes, raconte une histoire et sublime toutes les silhouettes.

Plus qu’un accessoire, un objet de style et de caractère, à porter ou à offrir. .

Square d’Ixelles Office de Tourisme et des congrès Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10

