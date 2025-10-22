Les Rendez-vous de la Boutique Xotila Square d’Ixelles Biarritz

Les Rendez-vous de la Boutique Xotila

Square d'Ixelles Office de Tourisme et des congrès Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

2025-12-17

Atelier Xotila

Viscéralement épicurien et passionné de gastronomie en général, je m’épanouis depuis des anneées dans les découvertes culinaires que m’offrent les voyages, les rencontres amicales et professionnelles.

Mon plaisir sera de vous faire découvrir mes recettes authentiques et originales composées de produits de qualité dont la plupart sont issus du Pays Basque.

Rigueur et exigence, valorisation du terroir, sélection des produits, l’humain avant tout sont autant de valeurs qui anime cet atelier artisanal.

Thierry Hargous, fondateur de l’atelier Xotila .

