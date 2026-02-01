Les Rendez-vous de la Boutique Zurean Square d’Ixelles Biarritz

Les Rendez-vous de la Boutique Zurean

Square d'Ixelles Office de Tourisme et des congrès Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Bienvenue dans l’univers Zurean.

Théo Marionnette, artisan-créateur, transforme le bois en œuvres uniques qui célèbrent le Pays-Basque.

Entre authenticité et modernité, chaque pièce — décorations murales, tableaux et petites créations — est conçue avec minutie, du dessin à la finition, pour apporter beauté, caractère et sérénité au quotidien.

Dans un style art déco minimaliste, Zurean invite à (re)découvrir le Pays-Basque sous un regard nouveau et à partager un morceau de cette terre chère à son cœur. .

