Les Rendez-vous de la Boutique Zurean
Square d'Ixelles Biarritz
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
2026-04-25
Bienvenue dans l’univers Zurean.
Théo Marionnette, artisan-créateur, transforme le bois en œuvres uniques qui célèbrent le Pays-Basque.
Entre authenticité et modernité, chaque pièce — décorations murales, tableaux et petites créations — est conçue avec minutie, du dessin à la finition, pour apporter beauté, caractère et sérénité au quotidien.
Dans un style art déco minimaliste, Zurean invite à (re)découvrir le Pays-Basque sous un regard nouveau et à partager un morceau de cette terre chère à son cœur. .
Square d'Ixelles Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques
