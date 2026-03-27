Les Rendez-vous de la Cité Cité des Présents-François Mitterrand Arleuf
Les Rendez-vous de la Cité Cité des Présents-François Mitterrand Arleuf jeudi 28 mai 2026.
Les Rendez-vous de la Cité
Cité des Présents-François Mitterrand 6 place Saint-Christophe Arleuf Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 15:00:00
fin : 2026-05-28 16:00:00
Date(s) :
2026-05-28
En 2026, les Rendez-vous de la Cité invitent un spécialiste à porter son regard sur l’une des collections mode ou cadeaux présidentiels. Ce cycle de conférences aura cette année pour fil rouge la thématique de l’influence. Nous vous donnons rendez-vous le quatrième jeudi du mois à 15h.
Le premier Rendez-vous de la Cité a lieu le jeudi 28 mai , de 15 h à 16 h.
Rejoignez-nous à la Cité des Présents-François Mitterrand pour rencontrer Hayley Edwards Dujardin, historienne de l’art & de la mode.
Événement gratuit, ouvert à tous
Pour plus d’informations citedespresents@nievre.fr ou au 03 86 69 51 70 .
Cité des Présents-François Mitterrand 6 place Saint-Christophe Arleuf 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 69 51 70 citedespresents@nievre.fr
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English : Les Rendez-vous de la Cité
L’événement Les Rendez-vous de la Cité Arleuf a été mis à jour le 2026-03-27 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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