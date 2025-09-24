Les Rendez-vous de la collection AGORA : « Nos puissantes amitiés » de Alice RAYBAUD Ground Control Paris

Les Rendez-vous de la collection AGORA : « Nos puissantes amitiés » de Alice RAYBAUD Ground Control Paris mercredi 24 septembre 2025.

L’amitié est souvent considérée comme secondaire, voire futile. Dans nos récits, elle passe souvent au second plan, éclipsée par le couple et la famille une fois la jeunesse passée. Pourtant, pourquoi le couple romantique devrait-il être le seul modèle de relation ?

À travers des entretiens, des références culturelles, des études sociologiques et des textes philosophiques, Alice Raybaud explore comment l’amitié peut être une force libératrice et émancipatrice. Elle nous invite à redonner à l’amitié la place centrale qu’elle mérite, à la voir non seulement comme un lien intime, mais aussi politique.

Une rencontre littéraire avec Alice Raybaud autour de son essai Nos puissantes amitiés, pour repenser l’amitié comme un lien central, intime et politique.

Le mercredi 24 septembre 2025

de 19h30 à 21h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-24T22:30:00+02:00

fin : 2025-09-25T00:30:00+02:00

Date(s) : 2025-09-24T19:30:00+02:00_2025-09-24T21:30:00+02:00

Ground Control 81 rue du Charolais 75012 Paris

Métro -> 1 : Gare de Lyon (Paris) (492m)

Bus -> 29 : Rambouillet (Paris) (105m)

Vélib -> Charenton – Place du Col Bourgoin (137.40m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.groundcontrolparis.com/project/agora-alice-raybaud/ communication@groundcontrolparis.com