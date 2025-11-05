Les Rendez-vous de la Créativité TARBES Tarbes

TARBES 2 Impasse de la Cartoucherie Tarbes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-11-05 18:00:00

fin : 2025-11-05 20:00:00

2025-11-05

Les Rendez- vous de la Créativité, c’est tous les 1ers mercredis du mois ! Ils permettent à ceux qui s’y rendent d’exprimer leurs passions, leurs loisirs.

Les visiteurs sont libres d’aborder les sujets qu’ils souhaitent.

La finalité de ces rendez-vous est de pouvoir créer des projets, quels qu’ils soient, ou bien de rejoindre ceux déjà en cours au Fablab de Tarbes.

La moindre petite idée, peut devenir un beau projet .

.

English :

Les Rendez- vous de la Créativité is held every 1st Wednesday of the month! They enable visitors to express their passions and hobbies.

Visitors are free to discuss any topic they wish.

The aim of these meetings is to create projects, whatever they may be, or to join those already underway at the Tarbes Fablab.

« The smallest idea can become a great project ».

German :

Die Rendezvous der Kreativität finden jeden 1. Mittwoch im Monat statt! Sie geben den Besuchern die Möglichkeit, ihre Leidenschaften und Hobbys auszudrücken.

Die Besucher können über jedes Thema sprechen, das sie möchten.

Das Ziel dieser Treffen ist es, eigene Projekte zu entwickeln oder sich den Projekten anzuschließen, die bereits im Fablab in Tarbes laufen.

« Die kleinste kleine Idee kann zu einem großen Projekt werden ».

Italiano :

Les Rendez- vous de la Créativité si tengono ogni 1° mercoledì del mese! Offrono alle persone la possibilità di esprimere le proprie passioni e i propri hobby.

I visitatori sono liberi di discutere qualsiasi argomento desiderino.

L’obiettivo di questi incontri è dare la possibilità di creare i propri progetti, qualunque essi siano, o di unirsi a quelli già in corso al Fablab di Tarbes.

« La più piccola idea può diventare un grande progetto ».

Espanol :

Les Rendez- vous de la Créativité se celebran todos los primeros miércoles de mes Ofrecen a la gente la oportunidad de expresar sus pasiones y aficiones.

Los visitantes son libres de hablar de cualquier tema que deseen.

El objetivo de estos encuentros es darle la oportunidad de crear sus propios proyectos, sean cuales sean, o de unirse a los que ya están en marcha en el Fablab de Tarbes.

« La idea más pequeña puede convertirse en un gran proyecto ».

