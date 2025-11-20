LES RENDEZ-VOUS DE LA CULTURE INCLUSIVE Montpellier

LES RENDEZ-VOUS DE LA CULTURE INCLUSIVE

Dans le cadre de la 5e édition des RDV de la Culture Inclusive, la Salle des Rencontres de l’Hôtel de Ville accueillera une programmation artistique inclusive, mêlant danse, théâtre et musique.

Dans le cadre de la 5e édition des RDV de la Culture Inclusive, la Salle des Rencontres de l’Hôtel de Ville accueillera une programmation artistique inclusive, mêlant danse, théâtre et musique. Ce temps fort, ouvert à tous, permettra de soutenir et valoriser les compagnies et les artistes en situation de handicap, dont les créations contribuent à faire évoluer les représentations et à rappeler que la diversité constitue une richesse essentielle pour notre territoire.

Programme de 15h à 21h

Table ronde avec sous-titrage Loi Handicap 2005, quels enjeux, quelles avancées ?

Petit Zèbre, compagnie De part et d’autre. Pièce de théâtre avec sous-titrage

Mémoires d’eau, compagnie Mozaik. Performance danse, peinture et arts visuels en audiodescription

Concert Rock’n Roll, Les Unsdifférents Musique et chants avec gilets vibrants

Entre chaque spectacle, des transitions artistiques seront assurées par des comédiens de la compagnie La Bulle Bleue.

Entrée libre et gratuite. .

English :

As part of the 5th edition of RDV de la Culture Inclusive, the Salle des Rencontres at Hôtel de Ville will be hosting an inclusive artistic program, combining dance, theater and music.

German :

Im Rahmen der 5. Ausgabe der RDV de la Culture Inclusive wird im Salle des Rencontres des Hôtel de Ville ein inklusives künstlerisches Programm mit einer Mischung aus Tanz, Theater und Musik stattfinden.

Italiano :

Nell’ambito della quinta edizione della RDV de la Culture Inclusive, la Salle des Rencontres dell’Hôtel de Ville ospiterà un programma artistico inclusivo, che combina danza, teatro e musica.

Espanol :

En el marco de la 5ª edición del RDV de la Cultura Inclusiva, la Salle des Rencontres del Hôtel de Ville acogerá un programa artístico inclusivo, que combinará danza, teatro y música.

