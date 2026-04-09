Les Rendez-vous de la Ferme Montsouris Sham spectacles Paris
Les Rendez-vous de la Ferme Montsouris Sham spectacles Paris lundi 27 avril 2026.
Les Rendez-vous de la Ferme Montsouris : Magie & Immersion Numérique
Du 27 au 30 avril | De 10h à 16h (Accueil dès 9h)
Lieu : Ferme Montsouris – 17 Villa Saint-Jacques, Paris 14ème
Un stage unique conçu pour les jeunes de 8 à 15 ans, mélangeant mystères de l’illusion et technologies de pointe dans le cadre historique de la Ferme Montsouris.
Au programme :
- Matinées Magiques : Tous les matins, place à l’apprentissage ! Les jeunes s’initient aux techniques de la magie pour maîtriser leurs propres numéros.
- Conférence & Échange : Un temps dédié à la découverte et à la culture artistique pour approfondir leurs connaissances.
- Espace Gaming & VR : Une immersion totale avec des casques de Réalité Virtuelle et une sélection de jeux divers pour s’amuser et relever des défis entre amis.
Modalités d’inscription :
- Tarif : 300 € (le stage complet de 4 jours).
- Lien d’inscription : Inscrivez-vous ici sur Weezevent
- Capacité : Nombre de places limité pour assurer une expérience immersive et conviviale.
Le rendez-vous incontournable des vacances pour les jeunes curieux et passionnés !
Pendant les vacances, SHAM Spectacles vous invite à une parenthèse enchantée où l’imaginaire rencontre la technologie : initiez-vous aux secrets de la magie, évadez-vous grâce à la réalité virtuelle et partagez des moments ludiques autour de jeux variés, pour une expérience divertissante à vivre ensemble.
Du lundi 27 avril 2026 au jeudi 30 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi
de 09h00 à 16h00
payant
300 euros les 4 jours.
Public enfants et jeunes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-27T12:00:00+02:00
fin : 2026-04-30T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-27T09:00:00+02:00_2026-04-27T16:00:00+02:00;2026-04-28T09:00:00+02:00_2026-04-28T16:00:00+02:00;2026-04-29T09:00:00+02:00_2026-04-29T16:00:00+02:00;2026-04-30T09:00:00+02:00_2026-04-30T16:00:00+02:00
Sham spectacles 15, villa Saint-Jacques 75014 Paris
https://my.weezevent.com/vacances-a-sham +33749537911 shamspectacles@gmail.com https://www.facebook.com/SHAMSpectacles https://www.facebook.com/SHAMSpectacles
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