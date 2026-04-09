Les Rendez-vous de la Ferme Montsouris Sham spectacles Paris

Les Rendez-vous de la Ferme Montsouris : Magie & Immersion Numérique

Du 27 au 30 avril | De 10h à 16h (Accueil dès 9h)

Lieu : Ferme Montsouris – 17 Villa Saint-Jacques, Paris 14ème

Un stage unique conçu pour les jeunes de 8 à 15 ans, mélangeant mystères de l’illusion et technologies de pointe dans le cadre historique de la Ferme Montsouris.

Au programme :

Matinées Magiques : Tous les matins, place à l’apprentissage ! Les jeunes s’initient aux techniques de la magie pour maîtriser leurs propres numéros.

Tous les matins, place à l’apprentissage ! Les jeunes s’initient aux techniques de la magie pour maîtriser leurs propres numéros. Conférence & Échange : Un temps dédié à la découverte et à la culture artistique pour approfondir leurs connaissances.

Un temps dédié à la découverte et à la culture artistique pour approfondir leurs connaissances. Espace Gaming & VR : Une immersion totale avec des casques de Réalité Virtuelle et une sélection de jeux divers pour s’amuser et relever des défis entre amis.

Modalités d’inscription :

Tarif : 300 € (le stage complet de 4 jours).

300 € (le stage complet de 4 jours). Lien d’inscription : Inscrivez-vous ici sur Weezevent

Inscrivez-vous ici sur Weezevent Capacité : Nombre de places limité pour assurer une expérience immersive et conviviale.

Le rendez-vous incontournable des vacances pour les jeunes curieux et passionnés !

Pendant les vacances, SHAM Spectacles vous invite à une parenthèse enchantée où l’imaginaire rencontre la technologie : initiez-vous aux secrets de la magie, évadez-vous grâce à la réalité virtuelle et partagez des moments ludiques autour de jeux variés, pour une expérience divertissante à vivre ensemble.

Du lundi 27 avril 2026 au jeudi 30 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi

de 09h00 à 16h00

payant

300 euros les 4 jours.

Public enfants et jeunes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-27T12:00:00+02:00

fin : 2026-04-30T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-27T09:00:00+02:00_2026-04-27T16:00:00+02:00;2026-04-28T09:00:00+02:00_2026-04-28T16:00:00+02:00;2026-04-29T09:00:00+02:00_2026-04-29T16:00:00+02:00;2026-04-30T09:00:00+02:00_2026-04-30T16:00:00+02:00

Sham spectacles 15, villa Saint-Jacques 75014 Paris

https://my.weezevent.com/vacances-a-sham +33749537911 shamspectacles@gmail.com https://www.facebook.com/SHAMSpectacles https://www.facebook.com/SHAMSpectacles



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